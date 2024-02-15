В чеченском селении Старый Ачхой ликвидировали трех вооруженных преступников

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В селении Старый Ачхой в Чеченской Республике ликвидировали трех преступников, пытавшихся оказать вооруженное сопротивление при задержании. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания", – добавил он.

Кадыров сообщил, что к настоящему моменту известно о планах банды совершить ряд преступлений и посягательств на жизнь сотрудников полиции. Однако, по его словам, преступники забыли, что находятся в Чечне, где им "не дадут нарушить покой и мирное течение жизни". Бороться с подобными проявлениями глава региона пообещал "жестко".

За помощь в ликвидации лиц Кадыров поблагодарил сотрудников местного управления МВД. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненому полицейскому.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел ночью 14 февраля, когда трое неизвестных с огнестрельным оружием напали на полицейского. В результате правоохранительные органы ликвидировали их ответным огнем. По информации СУ СК РФ по региону, в результате происшествия ранения получил один из сотрудников полиции.

