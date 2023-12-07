ФСБ задержала мужчину за госизмену в Тюменской области

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Тюменской области за государственную измену. Он финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Там уточнили, что мужчину задержали на улице. Он целенаправленно перевел деньги украинским военнослужащим, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Госизмена"), рассказали в ведомстве, добавив, что за подобное преступление человека могут пожизненно лишить свободы.

Ранее в аэропорту Кемерова сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. На данный момент он арестован, против него возбудили уголовные дела об участии в террористической организации и госизмене.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае