03 марта, 14:11Происшествия
Спецназ в Берлине провел операцию против бойцов "Фракции Красной армии"
Фото: 123RF/valentinivantsov
В Германии задержаны участники группы "Фракции Красной армии", которых искали около 30 лет. У них нашли оружие. Группа причастна к терактам и убийствам в годы холодной войны. Об этом сообщает издание Bild.
Сообщается, что немецкий спецназ провел операцию по захвату двух боевиков "Фракции Красной армии" в Фридрихсхайне, расположенном в восточной части Берлина. Силовики искали 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба и 55-летнего Буркхарда Гарвега. Также спецназ арестовал участницу фракции – 65-летнюю Даниэлу Клетте, которую разыскивали 30 лет. У нее дома нашли взрывчатку, боеприпасы, автомат Калашникова, пистолет, пистолет-пулемет.
Ранее в поселке Старый Ачхой в Чеченской Республике ликвидировали трех преступников, пытавшихся оказать вооруженное сопротивление при задержании.
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