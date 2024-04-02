Песков заявил об активности Киева после атак БПЛА по заводам в Татарстане

Фото: телеграм-канал "112"

Армия России продолжает работать над тем, чтобы не допустить возможности нанесения Украиной атак по объектам на территории РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отреагировав на удары БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске.

"Киевский режим продолжает свою террористическую активность", – подчеркнул он.

Беспилотники, выпущенные с Украины, нанесли атаку по территории Татарстана утром 2 апреля. Глава региона Рустам Минниханов заявлял, что ВСУ ударили с помощью дронов по НПЗ в Елабуге и Нижнекамске. Однако он подчеркнул, что серьезных повреждений не было зафиксировано, а технологический процесс на объектах не был нарушен.

В особой экономической зоне "Алабуга" уточнили, что дроны атаковали и общежитие, в результате чего люди получили ранение. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 12. Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), их состояние оценивается как легкой и средней тяжести.

Следственный комитет России заявил, что будет расследовать факты обстрелов и атак дронов по территориям Татарстана, Белгородской области и Донецка.

