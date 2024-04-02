ВСУ атаковали РФ БПЛА с использованием ИИ – CNN

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Некоторые атаки украинских военных по территории России проводились с помощью БПЛА, которые настраивались с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Как сказано в заявлении телеканала, искусственный интеллект помогает ВСУ наладить точность атак по объектам, находящимся на территории РФ, в условиях глушения БПЛА. Кроме того, в каждый беспилотник, по информации источника, встроен процессор со спутниковыми сведениями и данными о местности. При этом не сказано, откуда Украина получила подобные дроны.

Атака беспилотниками по территории Татарстана произошла утром 2 апреля. Глава региона Рустам Минниханов сообщал, что ВСУ атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Однако он уточнил, что серьезных повреждений они не нанесли. Также не был нарушен технологический процесс на объектах.

В особой экономической зоне "Алабуга" добавили, что дроны атаковали и здание общежития, в результате чего пострадали люди. По последним данным, число пострадавших выросло до 12. Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), они находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

Следственный комитет России заявил, что будет расследовать факты обстрелов и атак дронов по территориям Татарстана, Белгородской области и Донецка.

