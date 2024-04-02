Мэр Нижнекамска сообщил о попытке атаки НПЗ беспилотником

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Украинский БПЛА пытался нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске, однако он был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы. Об этом ТАСС сообщил мэр города и глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин.

По его словам, дрон удалось обезвредить, поэтому взрыва и пожара удалось избежать. Кроме того, в городе не зафиксировано разрушений. В результате уничтожения беспилотника никто не пострадал, добавил он.

"Все под контролем. Все службы работают", – заключил Муллин.

Беспилотники нанесли удар по территории Татарстана утром 2 апреля. Глава региона Рустам Минниханов сообщал, что ВСУ атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Однако серьезных повреждений они не нанесли, также не был нарушен технологический процесс на объектах.

В особой экономической зоне "Алабуга" добавили, что дроны атаковали и здание общежития, в результате чего пострадали люди. По последним данным, число пострадавших выросло до семи. Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), они находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

