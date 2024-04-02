Число пострадавших после атаки дрона в Татарстане достигло 12

Фото: телеграм-канал "112"

Число пострадавших после атаки беспилотника в Елабуге в Татарстане достигло 12, пишет ТАСС со ссылкой на ЕДДС.

До этого сообщалось о семи пострадавших.

Об атаке стало известно утром 2 апреля. В пресс-службе главы региона сообщили, что украинские боевики ударили по предприятию в Елабуге и Нижнекамске. Там уточнили, что серьезных повреждений на объектах не выявлено, в связи с чем технологический процесс не нарушен.

По данным особой экономической зоны "Алабуга", расположенной в Татарстане, два БПЛА атаковали общежитие.

Спустя время Следственный комитет России заявил, что будет расследовать факты обстрелов и атак дронов по территориям Татарстана, Белгородской области и Донецка.

