Новости мира: "Партия справедливости и развития" проиграла на выборах в Турции

В Турции впервые за 20 лет правящая "Партия справедливости и развития" оказалась не в лидерах на муниципальных выборах. Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. В обращении к нации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение своей партии, но заявил, что сдаваться не намерен.

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью изданию Israel Hayom заявил, что войну в секторе Газа пора заканчивать. Печатную версию этой беседы в Израиле подвергли цензуре, а эксперты заговорили о том, что Вашингтон решил пересмотреть отношение к еврейскому государству.

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