Эрдоган признал поражение своей партии на выборах в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение своей "Партии справедливости и развития" на прошедших в стране муниципальных выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

31 марта в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная партия "Народно-республиканская партия Турции" в первый раз за 20 лет обошла правящую партию Эрдогана. Под контролем оппозиции оказались крупные города.

"К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов", – заявил Эрдоган по результатам выборов.

Он отметил, что выборы прошли в спокойной обстановке и пообещал принять необходимые меры и устранить недочеты в тех регионах, где партия проиграла.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит российского лидера Владимир Путина после выборов в Турции. Дипломатический источник СМИ в Анкаре сообщал, что визит Путина в Турцию может пройти в конце апреля – начале мая.

