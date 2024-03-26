ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО "Град"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град", которая наносила удары по приграничным населенным пунктам Белгородской области. Об этом со ссылкой на видео Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Украинская РСЗО была уничтожена расчетом 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад".

"Особенно военнослужащим за последние дни запомнилось уничтожение РСЗО "Град" противника в ходе контрбатарейной борьбы. Этот сожженный вместе с боекомплектом вражеский "Град" бил исключительно по нашим мирным приграничным населенным пунктам", – заявили в оборонном ведомстве.

Там также подчеркнули, что "наказать" вражеский РСЗО было делом чести для артиллеристов и разведчиков.

23 марта силы ПВО уничтожили 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

До этого, 22 марта, восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire были уничтожены над регионом.

