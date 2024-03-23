23 марта, 11:03Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в результате воздушной атаки на Белгород
Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"
Украинские силы атаковали с воздуха Белгород. В результате действий противника один человек погиб и пять пострадали. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях в своем официальном телеграм-канале.
"В многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов – в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи", – уточнил он в публикации.
Гладков выразил соболезнования родным и близким. Губернатор также сообщил, что в медучреждение привезли женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, ей предоставляют всю необходимую помощь.
Кроме того, по его словам, пострадали еще четыре человека: у женщины осколочное ранение грудной клетки, у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, у двоих мужчин контузия и баротравма. Сейчас они все находятся в больнице.
Ранее один человек погиб, еще двое получили травмы в результате атаки БПЛА в Чернянском районе Белгородской области.
До этого в результате обстрела со стороны Украины в регионе погибла женщина. Гладков уточнил, что во время обстрела были повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома.
ВСУ обстреляли Белгород утром 22 марта
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