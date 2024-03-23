Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 07:41

Происшествия

Силы ПВО РФ перехватили 12 украинских беспилотников за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны РФ перехватили и ликвидировали 12 беспилотников ВСУ за минувшую ночь над российскими регионами. Министерство обороны рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями", – уточняется в публикации.

Ранее три украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Крыма.

22 марта восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ликвидировали над Белгородской областью. В этот день жителей региона предупреждали о ракетной опасности.

Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде

Читайте также


происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика