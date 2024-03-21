Три украинских БПЛА уничтожены над территорией Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны пресекли атаку около 15:00.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Днем 20 марта системы противовоздушной обороны РФ уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что атака ВСУ была пресечена в 11:30 по московскому времени.

Губернатор региона Вячеслав Гладков писал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Местное население призвали не подходить к окнам или спуститься в укрытие.

Одного из пострадавших детей при обстреле Белгородского района переведут в Москву