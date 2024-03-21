21 марта, 15:32Происшествия
Три украинских БПЛА уничтожены над территорией Крыма
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны пресекли атаку около 15:00.
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Днем 20 марта системы противовоздушной обороны РФ уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что атака ВСУ была пресечена в 11:30 по московскому времени.
Губернатор региона Вячеслав Гладков писал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Местное население призвали не подходить к окнам или спуститься в укрытие.
Одного из пострадавших детей при обстреле Белгородского района переведут в Москву
Читайте также
- Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Дрон "Скат-350М" навел ракеты на готовившуюся к удару по Белгороду РСЗО Vampire