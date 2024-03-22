Женщина погибла в результате обстрела Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска подвергли обстрелу Белгородскую область, в результате погибла женщина. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Есть раненые", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что во время обстрела были повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома. Гладков обратил внимание, что должностные лица уже работают над оценкой ущерба. Восстановительные работы начнут как можно скорее, добавил он.

В свою очередь, сотрудница перинатального центра № 2 на Архиерейской улице в Белгороде сообщила ТАСС, что всех пациенток медучреждения оперативно эвакуировали в центр на улице Некрасова.

Глава региона подчеркнул, что на фоне напряженной обстановки большое внимание уделяется гражданской обороне. Так, по его словам, в области накануне проводились учения. Удалось улучшить качество звука систем оповещения населения, заметил он.

Гладков также сообщил, что Белгородской области выделят 250 миллионов рублей. В марте-апреле региону предстоит нарастить готовность к сложным ситуациям, подчеркнул губернатор.

Для диагностики людей в пунктах временного размещения в Грайворонский городской округ ходят "Поезда здоровья", рассказал Гладков. Такие составы можно увидеть в Старом Осколе. Скоро мобильные комплексы будут отправлены и в Борисовку, пообещал глава региона.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о ликвидации восьми снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Попытка противника атаковать российскую территорию была пресечена в пятницу, 22 марта, около 07:30 по московскому времени.

Утром жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Граждан попросили не выходить из дома и не приближаться к окнам. Позже опасность отменили.



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