В Белгороде скончалась сотрудница местного вуза, впавшая в кому после обстрела ВСУ

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Преподаватель БелГТУ имени Шухова Инна Лагутина, впавшая в кому после ракетного удара по Белгороду 15 марта, скончалась, не приходя в сознание. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба вуза.

"После очередного удара от взрывной волны разлетелись стекла на их балконе. Инна испугалась за жизнь своих детей. Ее хватил удар, и она впала в кому. Так и не приходя в сознание, она скончалась. Ей был 41 год", – уточнили там.

Женщина работала старшим преподавателем на кафедре иностранных языков Института экономики и менеджмента. У нее осталось трое детей.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что после утреннего обстрела города 15 марта ранения получили двое мужчин. Были повреждены 23 квартиры в 7 домах, а российские ПВО сбили 7 снарядов системы РСЗО на подлете к Белгороду.



За тот день в результате трех массированных обстрелов из РСЗО Vampire погиб один человек, а 11 получили различные ранения. Также после украинских атак за день были повреждены 216 квартир в 33 многоквартирных домах, 6 частных домов, 4 социальных объекта и 127 автомобилей.

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