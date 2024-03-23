Один человек погиб и двое ранены при атаке БПЛА Чернянского района Белгородской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате атаки БПЛА в Чернянском районе Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

С его слов, беспилотники атаковали два муниципалитета – Старооскольский округ и Чернянский район. Также украинские военные обстреляли утром 23 марта Белгород, указал Гладков и добавил, что повреждены частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие.

Губернатор указал, что сейчас уточняются данные. Строительные и аварийные бригады находятся на месте, идет поквартирный и подомовой обход.

Ранее Гладков заявлял, что при воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район пострадали два человека. По его информации, женщина получила осколочное ранение ноги, а мужчина – закрытую черепно-мозговую травму. Скорая помощь доставила раненых в городскую больницу № 2.

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