Два человека пострадали при воздушной атаке на Белгород и Белгородский район

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два человека пострадали при воздушной атаке Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины – закрытая черепно-мозговая травма. Скорая помощь доставила пострадавших в городскую больницу № 2.

Кроме того, погибла женщина, которая во время воздушной атаки гуляла на улице со своими собаками. В нескольких метрах от нее разорвался снаряд, от полученных ран она скончалась на месте. Также погибла одна из ее собак. Второго пса забрала дочь женщины.

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В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повредилось остекление в 31 квартире пяти МКД, одном частном жилом домовладении и четырех учреждениях здравоохранения. Также пострадало 12 автомобилей, 4 из которых полностью сгорели.

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В Белгородском районе в поселке Майском пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля. В селе Новая Деревня повредилось ограждение в одном частном домовладении.

Ранее Гладков сообщил, что во время обстрела были повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома. Он обратил внимание, что должностные лица уже работают над оценкой ущерба. Восстановительные работы начнут как можно скорее.

Глава региона подчеркнул, что на фоне напряженной обстановки большое внимание уделяется гражданской обороне. Так, по его словам, в области накануне проводились учения. Удалось улучшить качество звука систем оповещения населения, заметил он.

Гладков также сообщил, что Белгородской области выделят 250 миллионов рублей. В марте-апреле региону предстоит нарастить готовность к сложным ситуациям, подчеркнул губернатор.

Утром жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Граждан попросили не выходить из дома и не приближаться к окнам. Позже опасность отменили.



Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду