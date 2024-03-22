Попавшим под обстрелы ВСУ регионам РФ оказывают поддержку из бюджета – Силуанов

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Российским регионам, попавшим под обстрелы киевского режима, оказывается поддержка для восстановления из федерального бюджета, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

По словам главы Минфина, в этом году власти уже помогли Белгороду более чем на четыре миллиарда рублей. Помощь региону также была оказана в прошлом году.

"Помогали в первую очередь средствами на восстановление жилых домов, помогали и сейчас помогаем восстанавливать разрушенный бизнес. Мы на связи с руководством субъектов Российской Федерации, которые страдают от обстрелов", – цитирует министра ТАСС.

Ранее Владимир Путин, комментируя обстрелы пограничных районов со стороны ВСУ, пообещал сделать все, чтобы поддержать людей. Президент поблагодарил жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов за мужество.

Он добавил, что будет сделано все, чтобы поддержать тех, кто потерял бизнес, а также рядовых граждан, потерявших жилье.

Путин заявлял, что российская сторона могла бы ответить Киеву на удары по гражданской инфраструктуре и населению тем же. Однако, указал президент, у РФ существуют свои взгляды на этот счет.

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