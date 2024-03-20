Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в Курске

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Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре и других районах Курска, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"В результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Пострадавших нет", – написал он.

Губернатор рассказал, что несколько крыш были повреждены, обследование будет проведено в светлое время суток.

Старовойт подчеркнул, что если в течение ночи будет объявлена ракетная опасность и не снята до 8 утра, то школы и детсады Курска работать не будут. Он также сообщил, что аварийные бригады восстановили электроснабжение, свет уже появился в домах жителей областного центра.

Ранее Старовойт сообщил, что временные перебои с электроснабжением наблюдаются в Курске. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО России сбили ракету ЗРК С-200 над Курской областью примерно в 22:30 19 марта.