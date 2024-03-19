19 марта, 23:13Происшествия
ПВО РФ сбила ракету С-200 в Курской области и ракету Patriot в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО России сбили ракеты ЗРК С-200 над Курской областью и ЗРК Patriot над Белгородской областью. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.
"Около 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку", – заявили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что временные перебои с электроснабжением наблюдаются в Курске. До этого в регионе объявлялась ракетная опасность.
До этого три человека пострадали в результате атаки на Белгородскую область. Травмы получили жители села Разумное. Одним из пострадавших оказался ребенок.
Читайте также
- Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Дрон "Скат-350М" навел ракеты на готовившуюся к удару по Белгороду РСЗО Vampire