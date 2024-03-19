В Курске зафиксировали временные перебои с электроснабжением

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Временные перебои с электроснабжением наблюдаются в Курске. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

"В Курске временные перебои с электроснабжением. Службы приступают к ликвидации последствий", – написал он.

Согласно данным городской администрации, без света остались более семи улиц.

Ранее Старовойт сообщал о работе ПВО в небе над Курской областью. Губернатор не рассказал о сбитых беспилотниках, однако предупредил граждан, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя. Он призвал сообщать о подобных находках по телефону 112.

До этого сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и одну ракету "Точка-У" в небе над Белгородской областью. Попытку атаки украинских сил на регион пресекли около 22:00 19 марта.