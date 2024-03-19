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19 марта, 22:40

Происшествия

Силы ПВО сбили 11 воздушных целей над Белгородской областью

Фото: министерство обороны РФ

Система противовоздушной обороны сбила 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и одну ракету "Точка-У" в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытку атаки на регион пресекли около 22:00. Ее совершила украинская сторона, уточнили в ведомстве.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса "Точка-У" над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

До этого три человека пострадали в результате атаки на Белгородскую область. Травмы получили жители села Разумное. Одним из пострадавших оказался ребенок.

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