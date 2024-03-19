19 марта, 22:40Происшествия
Силы ПВО сбили 11 воздушных целей над Белгородской областью
Фото: министерство обороны РФ
Система противовоздушной обороны сбила 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и одну ракету "Точка-У" в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытку атаки на регион пресекли около 22:00. Ее совершила украинская сторона, уточнили в ведомстве.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса "Точка-У" над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
До этого три человека пострадали в результате атаки на Белгородскую область. Травмы получили жители села Разумное. Одним из пострадавших оказался ребенок.
Читайте также
- Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Дрон "Скат-350М" навел ракеты на готовившуюся к удару по Белгороду РСЗО Vampire