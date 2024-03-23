23 марта, 09:17Происшествия
Средства ПВО РФ уничтожили 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО ликвидировали 11 реактивных снарядов РСЗО Vampire в воздухе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
По данным оборонного ведомства, попытка террористической атаки была пресечена 23 марта около 07:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire. Попытку атаки со стороны противника пресекли около 07:30 22 марта.
Также системы ПВО России перехватили и уничтожили за минувшую ночь 12 украинских БПЛА в российских регионах. По информации Минобороны, по пять беспилотников были замечены в Брянской и Белгородской областях, по одному – в Воронежской и Саратовской областях.
До этого три БПЛА самолетного типа ликвидировали над территорией Крыма.
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