Средства ПВО РФ уничтожили 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО ликвидировали 11 реактивных снарядов РСЗО Vampire в воздухе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

По данным оборонного ведомства, попытка террористической атаки была пресечена 23 марта около 07:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire. Попытку атаки со стороны противника пресекли около 07:30 22 марта.

Также системы ПВО России перехватили и уничтожили за минувшую ночь 12 украинских БПЛА в российских регионах. По информации Минобороны, по пять беспилотников были замечены в Брянской и Белгородской областях, по одному – в Воронежской и Саратовской областях.

До этого три БПЛА самолетного типа ликвидировали над территорией Крыма.

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