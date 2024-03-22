ВС РФ уничтожили расчет украинских ДРГ в приграничном районе Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ВС РФ уничтожили гаубицу М777 и расчет украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничном районе Белгородской области. Министерство обороны России рассказало об этом в своем телеграм-канале.

"Артиллерия "Западной" группировки войск уничтожила гаубицу М777 и артиллерийский расчет ДРГ украинских формирований в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района Украины", – говорится в публикации.

В свою очередь, советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что российским военнослужащим также удалось подбить боевую машину пехоты Bradley вблизи населенного пункта Семеновка.

По его словам, атака была произведена из расчета FPV-дрона. В результате удара экипаж БМП был нейтрализован, добавил он.

В ночь на 21 марта стало известно, что ВКС РФ нанесли удар по центрам принятия решений украинской армии, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили временный пункт дислокации украинских ДРГ рядом с Белгородской областью.



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