В подполье сообщили, что ВС РФ поразили танковый завод в Харькове

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ВС РФ поразили танковый завод в Харькове, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Он рассказал, что удары также пришлись по двум ТЭЦ.

"Рано утром 22 марта по военным объектам и объектам энергоструктуры был нанесен мощнейший удар, жители насчитали около 20 прилетов, атака продолжается. Горит ТЭЦ № 5 и № 3. Нет света, воды, отопления", – приводит РИА Новости его слова.

Лебедев обратил внимание, что под удар могло попасть командование украинской армии, которое причастно к атакам на Белгородскую область, а также иностранные наемники.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удар по заводу ракетных деталей и ремонта техники ВСУ "Зоря-Машпроект" в Николаеве.

Лебедев рассказал что на предприятии хранилось много боеприпасов и военной техники. Более того, как он утверждает, завод был поделен на две части, одна из которых находится под полным контролем военных Украины. На этом объекте базируется и Николаевская тероборона. Именно поэтому проход на завод закрыт, добавил подпольщик.



ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и пункт управления БПЛА в Запорожье