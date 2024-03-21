Российские войска поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России ударом поразила завод ракетных деталей и ремонта техники Вооруженных сил Украины "Зоря-Машпроект" в Николаеве. Об этом сообщил РИА Новости координатор регионального подпольного движения Сергей Лебедев.

"По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с БК", – подчеркнул он.

Лебедев добавил, что после удара в городе ощущается явный запах гари. В связи с этим к месту направили несколько скорых машин. Кроме того, близлежащие кварталы были оцеплены и пропускают на территорию лишь врачей и грузовые военные машины.

При этом, как он утверждает, медикам сейчас сложно назвать количество погибших и раненых, но врачи ограничились в своем комментарии лишь фразой: "Очень много". Также подпольщик добавил, что скорая, вероятно, повезет всех пострадавших в санаторий Дубки, где украинские военные организовали военный городок с госпиталем, моргом и казармами. Однако к санаторию проезд закрыт, так как там сформирован укрепрайон со стороны Николаева.

Лебедев рассказал и о самом заводе, уточнив, что там хранилось много боеприпасов и военной техники. Более того, как он утверждает, предприятие было поделено на две части, одна из которых находится под полным контролем военных Украины. На этом объекте, по его словам, базируется и Николаевская тероборона. Именно поэтому проход на завод закрыт, добавил подпольщик.

Он также объяснил, что завод охранялся системой ПВО, которая не сработала, а тревога была включена лишь после удара.

"После удара на Зорю приехало очень много сотрудников СБУ и прокуратуры, проводили допрос рабочих. Большинству работников завода сказали с 22-го не выходить на работу до особых распоряжений", – заключил Лебедев.

Ранее ВКС России нанесли в ночь на 21 марта удар по центрам принятия решений ВСУ, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". По информации Минобороны РФ, также удар пришелся на базы материально-технического обеспечения и пункты временной дислокации сил спецопераций и иностранных наемников. Все цели достигнуты, а объекты поражены, заключили в оборонном ведомстве.

До этого стало известно, что ВС РФ ликвидировала временный пункт дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) около Белгородской области. Он располагался в лесопосадке в приграничном районе Украины. По итогу была уничтожена живая сила и техника противника, уточнили в Минобороны РФ.



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