США не передали РФ все данные о подготовке теракта в "Крокус Сити Холле" – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Чиновники США не передали российским коллегам все данные о планируемом теракте в "Крокус Сити Холле", чтобы не выдать свои источники. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, враждебные отношения между странами не позволили Соединенным Штатам рассказать о террористическом заговоре. Как указали журналисты, США боялись, что власти РФ могут раскрыть информантов американских спецслужб и методы их разведки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в данный момент нет официальных версий теракта в "Крокусе". Он призвал граждан набраться терпения и подождать. По его словам, российские спецслужбы занимаются подтверждениями имеющихся версий, чтобы потом выдвинуть одну доказанную.

Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.