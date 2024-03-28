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28 марта, 17:13

Политика

Шойгу вручил "Золотую Звезду" командовавшему при освобождении Авдеевки

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Генерал-полковник Андрей Мордвичев, командующий группировкой войск "Центр", был удостоен медали "Золотая Звезда". Награду ему вручил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Министр поздравил Мордвичева, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

"Это высшее звание в нашей стране, и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах <...>", – сказал Шойгу.

Он также отметил, что заслуги военного оценила вся страна.

Ранее Владимир Путин вручил аналогичные медали девяти военнослужащим, проявившим себя в ходе специальной военной операции. По словам главы государства, бойцам приходится действовать в сложной боевой обстановке, но благодаря их настрою Россия добьется всех поставленных целей СВО.

Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда"

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