28 марта, 17:13Политика
Шойгу вручил "Золотую Звезду" командовавшему при освобождении Авдеевки
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Генерал-полковник Андрей Мордвичев, командующий группировкой войск "Центр", был удостоен медали "Золотая Звезда". Награду ему вручил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Министр поздравил Мордвичева, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
"Это высшее звание в нашей стране, и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах <...>", – сказал Шойгу.
Он также отметил, что заслуги военного оценила вся страна.
Ранее Владимир Путин вручил аналогичные медали девяти военнослужащим, проявившим себя в ходе специальной военной операции. По словам главы государства, бойцам приходится действовать в сложной боевой обстановке, но благодаря их настрою Россия добьется всех поставленных целей СВО.
Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда"