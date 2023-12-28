Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам спецоперации в госпитале Бурденко

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Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров вместе с членами общественного совета при Минобороны вручил государственные награды участникам СВО в госпитале имени Бурденко. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Генерал-полковник Евкуров в том числе наградил военных, проявивших отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне спецоперации, "Золотую звезду" героя России, орден Мужества, медаль "За отвагу" и медаль Суворова. Помимо этого, он вручил грамоты врачам и младшему медперсоналу госпиталя, которые отличились в обеспечении выполнения задач СВО.

"От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу!" – цитирует РИА Новости замглаву военного ведомства.

Евкуров также пообщался с военнослужащими, ответил на их вопросы и поздравил с новогодними выходными.

Ранее Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим, проявившим себя в ходе специальной военной операции. По его словам, военнослужащим приходится действовать в сложной боевой обстановке, но благодаря их настрою Россия добьется всех поставленных целей спецоперации.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил медалями "Золотая Звезда" трех офицеров, которым за проявленное в ходе СВО мужество было присвоено звание героя Российской Федерации. Он поздравил военнослужащих с получением наград и выразил уверенность, что они дальше будут верой и правдой служить стране.

Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, который разгромил бронегруппу ВСУ