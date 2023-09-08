Шойгу наградил трех участников спецоперации медалями "Героя России"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 8 сентября, вручил медали "Золотая Звезда" трем офицерам, которым за проявленное в ходе СВО мужество было присвоено звание "Героя Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами – высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу", – сказал в ходе церемонии Шойгу.

Среди прочих награды удостоился полковник Сергей Наймушин. Возглавляемая им мотострелковая бригада во время боев в одном из населенных пунктов прорвала оборону противника с тыла, что позволило его окружить и разгромить. В итоге войскам ВСУ пришлось отступить с большими потерями.

Другой награжденный – старший лейтенант Владислав Журавлев. Огнеметная рота РХБЗ под его руководством во время наступления ВС РФ смогла смогла уйти из-под контрбатарейного огня ВСУ, а затем с резервной позиции нанести поражение укреплениям противника. Это позволило российским войскам прорвать оборону ВСУ и улучшить свое положение по переднему краю.

Также "Золотой Звезды" удостоился командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля. Он возглавил роту, когда ее командира эвакуировали с тяжелым ранением. Мужчина организовал вывод сослуживцев из окружения, а сам взял огонь артиллерии на себя. При этом благодаря его корректировке удалось уничтожить несколько единиц техники ВСУ.

В начале августа Шойгу 1 представил к государственным наградам экипаж танка "Алеша", который в одиночку уничтожил колонну бронетехники ВСУ. Глава Минобороны РФ отметил мужество и героизм военнослужащих.



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