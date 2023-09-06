В Кремле высоко оценили гражданскую активность бойцов СВО, баллотирующихся во власть

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Гражданская активность бойцов спецоперации, которые баллотируются в органы власти, заслуживает высочайшей оценки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле оценивают подобное "как должность" и считают, что это "абсолютно нормально". По словам Пескова, эти люди проявляют акты героизма, смелость, гражданскую позицию, мужество. Подобное сказывается на их повседневной деятельности.

Ранее Владимир Путин сказал, что бойцы спецоперации России на Украине и их семьи должны быть обеспечены всеми мерами поддержки. Он подчеркнул, что важно предоставить равные права всем без исключения участникам СВО.

До этого в Госдуму внесли законопроект об обязательном государственном страховании участников спецоперации на Украине из числа добровольцев. Таким образом планируется устранить несправедливость и сравнять в правах добровольцев и контрактников.

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