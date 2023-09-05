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05 сентября, 15:49

Общество

Бойцы СВО и их семьи должны быть обеспечены всеми мерами поддержки – Путин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы спецоперации России на Украине и их семьи должны быть обеспечены всеми мерами поддержки, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

Он подчеркнул, что важно предоставить равные права всем без исключения участникам СВО – кадровым военным, добровольцам, мобилизованным, контрактникам и правоохранителям.

"Наши ребята геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам СВО льготами и мерами поддержки", – заявил президент.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном государственном страховании участников спецоперации на Украине из числа добровольцев. Таким образом планируется устранить несправедливость и сравнять в правах добровольцев и контрактников.

Мишустин сообщил о финансировании нужд СВО в полном объеме, несмотря на санкции

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