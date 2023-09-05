Песков не стал отвечать на вопрос о судьбе генерала Суровикина

Фото: ТАСС/Алексей Ерешко

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о судьбе генерала Сергея Суровикина.

"Нет, нельзя", – заявил он, когда журналисты спросили, можно ли адресовать ему вопрос, известно ли что-то по теме Суровикина.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о расследовании в отношении бывшего главкома ВКС России генерала Сергея Суровикина. Шойгу вопрос проигнорировал.

В конце июня в западных СМИ появилась информация о том, что Суровикин якобы знал о планах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поднять мятеж. Тогда в Сети распространились слухи, что генерала задержали. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту информацию опроверг.

Между тем в минувшем августе стало известно, что Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Источник РБК связывал это с переходом генерала на другую работу.

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