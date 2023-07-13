В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Матросской тишине"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин пребывает в "Матросской тишине" и расположенном на ее территории изоляторе федерального значения "Кремлевский централ", являются ложными. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По его словам, он посетил эти учреждения, чтобы удостовериться в информации. Мельников пришел в женский изолятор СИЗО-6, "Матросскую тишину" СИЗО-1/77, "Кремлевский централ" СИЗО-1/99 и СИЗО-4.

"Удивительно, что Шарий (украинский журналист Анатолий Шарий. – Прим. ред.) и (телеграм-канал) "ВЧК-ОГПУ" продолжают утверждать обратное. Хотя стоит отметить, что ВЧК теперь говорит, что Сергей Владимирович может находиться в Одинцовском районе", – написал Мельников в своем телеграм-канале.

Конкретно эту информацию подтвердить или опровергнуть он не может, так как это территория ОНК Московской области. При этом Мельников выразил сомнение, что Суровикин может быть в этом районе, да и в целом в каком-либо месте принудительного содержания, так как это было бы очень сложно скрыть.

Ранее секретарь ОНК опроверг слухи о содержании Суровикина в СИЗО Лефортово. Он поделился, что генерала нет ни в каком другом столичном изоляторе.

До этого журналисты попросили официального представителя Кремля Дмитрия Пескова прокомментировать слухи об отставке Суровикина. На это он заявил, что такие вопросы следует задавать не ему, а Минобороны РФ.

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