Суровикина освободили от должности главкома ВКС – СМИ

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Генерала армии Сергея Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Об этом пишет РБК, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

"Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении (Минобороны – Прим. ред.)", – сообщил источник.

По его информации, сейчас Суровикин находится в краткосрочном отпуске.

В конце июня в западных СМИ появилась информация о том, что Суровикин якобы знал о планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поднять мятеж. Тогда в Сети распространились слухи, что генерала задержали. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

В свою очередь, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заверил, что Суровикина не содержат в СИЗО "Лефортово" и ни в каком другом столичном изоляторе.



Минобороны РФ сменило командующего объединенной группировкой войск СВО