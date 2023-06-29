Песков переадресовал вопросы насчет генерала Суровикина в Минобороны

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Вопросы, связанные с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным, следует задавать Минобороны РФ, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"К сожалению, нет. Рекомендую вам обращаться в министерство обороны. Это прерогатива министерства", – ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слухи об отставке генерала.

На вопрос о доверии президента Владимира Путина Суровикину Песков ответил, что российский лидер работает в первую очередь с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее Песков назвал спекуляциями слухи о том, что Суровикин знал о планах основателя ЧВК "Вагнер" устроить мятеж.

24 июня Пригожин сообщил, что Вооруженные силы РФ атаковали по тыловым лагерям ЧВК и заявил о начале "марша справедливости". Министерство обороны РФ опровергло информацию об ударе. ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело.

Впоследствии лидер Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение Лукашенко и согласился остановить продвижение на территории РФ, формирования отступили в полевые лагеря. 27 июня уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было закрыто в связи с прекращением преступных действий.

Минобороны РФ сменило командующего объединенной группировкой войск СВО