ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже в РФ

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Уголовное дело, возбужденное ФСБ России по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер", прекращено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Как отметили в ведомстве, это связано с прекращением преступных действий.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела", – сказано в сообщении.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. В Минобороны РФ эту информацию назвали не соответствующей действительности. ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Впоследствии глава группы заявил, что ЧВК "Вагнер" поворачивает свои колонны техники и отправляется обратно в полевые лагеря. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет остановлено.

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