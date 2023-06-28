Песков назвал спекуляциями сообщения о том, что Суровикин знал о планах Пригожина

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сведения западных СМИ о том, что генерал Сергей Суровикин знал о планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поднять мятеж, являются спекуляциями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас вокруг произошедших событий будет много пересудов. Песков назвал информацию про Суровикина одним из них.

24 июня Пригожин сообщил, что Вооруженные силы РФ атаковали по тыловым лагерям ЧВК и заявил о начале "марша справедливости". Министерство обороны РФ опровергло информацию об ударе. ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело.

Впоследствии лидер Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение Лукашенко и согласился остановить продвижение на территории РФ, формирования отступили в полевые лагеря. 27 июня уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было закрыто в связи с прекращением преступных действий.

Лукашенко сообщил, что Пригожин отказался от требований