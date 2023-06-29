В ОНК Москвы опровергли слухи о содержании Суровикина в Лефортово

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Генерала Сергея Суровикина не содержат в СИЗО Лефортово и ни в каком другом столичном изоляторе. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"Мне в последние дни очень часто звонят представители огромного количества <...> СМИ. <...> Отвечаю: ни в Лефортово, ни в других СИЗО его (Суровикина. – Прим. ред.) нет", – цитирует его ТАСС.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Суровикин якобы знал о планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поднять мятеж. 28 июня ряд телеграм-каналов сообщил, что генерала задержали.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" предприняли попытку вооруженного мятежа. Подразделения частной военной компании сначала захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, после чего двинулись в сторону Москвы.

Переговоры с лидером ЧВК Евгением Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.



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