Шойгу не стал отвечать на вопрос о судьбе Суровикина

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о расследовании в отношении бывшего главкома ВКС России генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как рассказали в агентстве, вопрос о том, что с Суровикиным и ведется ли в его отношении какое-либо расследование, журналисты задали главе Минобороны после российско-турецких переговоров в Сочи 4 сентября. Шойгу вопрос проигнорировал.

В конце июня в западных СМИ появилась информация о том, что Суровикин якобы знал о планах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поднять мятеж. Тогда в Сети распространились слухи, что генерала задержали. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту информацию опроверг.

Между тем в минувшем августе стало известно, что Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Источник РБК связывал это с переходом генерала на другую работу.

