Мосгорсуд признал законным арест Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Московский городской суд признал законным заключение под стражу бывшего министра обороны Донецкой Народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова, в его отношении возбуждено дело о призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – заявила судья.

Стрелкова задержали в его же доме 21 июля. Его супруга Мирослава Регинская рассказывала, что Стрелкову предъявили обвинения по статье "Экстремизм".

Мещанский районный суд заключил его под стражу до 18 сентября. Экс-министр обороны не признал вину и не стал сотрудничать со следствием.

23 июля Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово" в двухместную камеру. 2 августа его адвокат Александр Молохов заявил, что следствие засекретило дело экс-министра обороны ДНР.

В конце августа ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посещал Стрелкова и отмечал, что его состояние ухудшилось после того, как он попал в СИЗО. На ухудшение его состояния также указывала и супруга, говоря, что у Стрелкова обострился ряд хронических заболеваний и начала отниматься рука.

