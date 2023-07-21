Мещанский суд арестовал Игоря Стрелкова

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Мещанский районный суд арестовал бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает "Интерфакс".

Его заключили под стражу сроком до 18 сентября этого года. По материалам суда, Стрелков не признал вину, а также не согласился сотрудничать со следствием.

Следователь, который ходатайствовал об аресте обвиняемого, отметил, что обвиняемый может скрыться, так как обладает навыками конспирации. Сам же Стрелков отметил, что предпочел бы домашний арест, так как имеет проблемы со здоровьем. Он добавил, что не будет скрываться, напомнив, что разыскивается по линии Интерпола.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия.

О задержании Стрелкова стало известно днем 21 июля. Как рассказала его жена Мирослава Регинская, экс-министра обороны ДНР задержали сотрудники Следственного комитета в 11:30. Регинская добавила, что узнала о задержании от консьержа в их доме.



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