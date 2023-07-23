В ОНК сообщили, что признаков давления на Стрелкова в СИЗО не обнаружено

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово", признаков давления на него обнаружено не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

"Вчера мы посетили СИЗО-2 ФСИН РФ, более известное как "Лефортово" и зашли в камеру Игоря Стрелкова", – рассказал он.

Мельников добавил, что Стрелков находится в двухместной камере, у него также есть холодильник и телевизор. По словам арестованного, он уже смог воспользоваться библиотекой.

Стрелков не стал комментировать свои условия, в которых он содержится в СИЗО, при этом представитель ОНК подчеркнул, что признаков морального или физического давления на заключенного под стражу не было обнаружено.

Днем 21 июля Стрелков был задержан. Как рассказала его жена Мирослава Регинская,сотрудники СК РФ задержали его в 11:30. Регинская добавила, что узнала о о произошедшем от консьержа в их доме.

Позже Мещанский районный суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Его заключили под стражу сроком до 18 сентября этого года. По материалам суда, Стрелков не признал вину, а также не согласился сотрудничать со следствием.

