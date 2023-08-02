Дело экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова засекретили

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Следствие засекретило дело бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова из-за гостайны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Стрелкова Александра Молохова.

"Статья 283 УК ("Разглашение государственной тайны") – дело серьезное", – заявил Молохов.

Адвокат добавил, что это единственное, о чем он может сообщить.

Стрелкова задержали 21 июля у себя дома. По словам жены бывшего министра ДНР, ему предъявили обвинения по статье 282 УК РФ ("Экстремизм").

Мещанский районный суд заключил Стрелкова под стражу сроком до 18 сентября этого года. Он не признал вину, а также не согласился сотрудничать со следствием.

Позже стало известно, что Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово". Он находится в двухместной камере, у него есть холодильник и телевизор. По словам арестованного, он уже смог воспользоваться библиотекой.