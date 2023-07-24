17:17Происшествия
Защита экс-министра обороны ДНР Стрелкова обжаловала его арест
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Защита бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) обжаловала его арест по делу о призывах к экстремизму. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на суд.
По словам адвоката Стрелкова Александра Молохова, защита просит отменить постановление суда как необоснованное и незаконное.
"Я считаю, что с такими материалами (дела. – Прим. ред.) вообще никакая мера пресечения не могла быть избрана", – подчеркнул он.
В пятницу, 21 июля, Мещанский районный суд заключил Стрелкова под стражу сроком до 18 сентября этого года. Он не признал вину, а также не согласился сотрудничать со следствием.
В воскресенье, 23 июля, стало известно, что Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово". Он находится в двухместной камере, у него есть холодильник и телевизор. По словам арестованного, он уже смог воспользоваться библиотекой.
Читайте также