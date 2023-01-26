Стрелков ответил на приглашение Пригожина вступить в ЧВК "Вагнер"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что готов рассмотреть предложение о вступлении в ЧВК "Вагнер", если оно будет сделано "в нормальном виде". Так в беседе с РБК он отреагировал на соответствующее приглашение Евгения Пригожина.

"В его (Пригожина. – Прим. ред.) распоряжении находится очень много сотрудников – подчеркиваю, профессиональных военных – с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения", – сказал Стрелков.

Уже в своем телеграм-канале он уточнил, что не готов ехать в ЛНР только для того, чтобы выслушать условия, которые могут оказаться для него неприемлемыми. Также он назвал неправильным обсуждение таких вопросов через СМИ.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил Стрелкову вступить в штурмовое подразделение организации, чтобы проверить "его боевой опыт". При этом бизнесмен предупредил, что командиры подразделения к Стрелкову относятся плохо.



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