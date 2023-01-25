Пригожин потребовал убрать с поста директора музея Екатеринбурга за дискредитацию ВС РФ

Фото: wikipedia.org/Vyacheslav Bukharov

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин остался недоволен приговором директору музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба компании Пригожина "Конкорд".

Евгений Пригожин потребовал не пользоваться двойными стандартами и убрать Пушкарева с должности руководителя музея. Основатель ЧВК также предположил, что Пушкарев может участвовать в коррупционных связях, будучи главой одного из крупнейших музеев страны.

"Чем он отличается от 19-летней студентки, которая в соцсетях опубликовала сообщения на тему спецоперации, была отправлена под домашний арест, и теперь ей грозит 10 лет за дискредитацию армии РФ?" – приводит слова Пригожина пресс-служба "Конкорд".

Ранее Евгений Пригожин предложил наказывать за негативные высказывания об участвующих в СВО осужденных. Соответствующее предложение он направил в Госдуму.

Предложение Пригожина рассмотрел председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил в ускоренном порядке изучить возможности внесения данных изменений в УК РФ.

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