Песков заявил, что международного расследования катастрофы самолета Пригожина не будет

Фото: kremlin.ru

Расследование обстоятельств катастрофы с самолетом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет осуществляться исключительно внутри России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о том, что Бразилия – страна – производитель самолета Embraer – не будет принимать участия в расследовании.

"Это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может", – отметил он.

При это пресс-секретарь президента России добавил, что результатов по расследованию катастрофы еще нет, однако среди версий рассматривается и "преднамеренное злодеяние".

Именно поэтому, как рассказал Песков, расследование не будет носить международный характер.

"Сейчас иные обстоятельства и совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой. Рассматриваются разные версии, среди которых и версия – вы знаете, о чем идет речь, – скажем так, преднамеренного злодеяния и так далее", – сообщил он.

Также пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что необходимо дождаться результатов расследования Следственного комитета РФ.

Ранее Россия отказалась от помощи Бразилии в расследовании крушения бразильского самолета Embraer, в котором находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Частный бизнес-джет Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. Помимо него, в самолете находились полевой командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Впоследствии Следственный комитет РФ подтвердил смерть Пригожина. Прощание с основателем ЧВК "Вагнер" прошло 29 августа в закрытом формате.

СК подтвердил смерть Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области