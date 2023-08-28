Песков заявил, что информации о похоронах Пригожина у Кремля пока нет

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У Кремля пока нет информации о похоронах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка, как только будет принято решение, оно будет обнародовано", – заявил он.

Как утверждает Песков, решение о похоронах пока не принято и будет в первую очередь зависеть от близких родственников погибших.

При этом пресс-секретарь президента РФ, когда его спросили, сможет ли Владимир Путин принять участие в похоронах, сообщил, что сейчас нет сведений о том, когда и каким образом они пройдут. Именно поэтому, по его словам, ответа на такой вопрос сейчас быть не может.

Дмитрий Песков также рассказал, что глава государства Владимир Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Помимо этого, пресс-секретарь президента РФ объяснил, почему российский лидер выразил соболезнования семье Пригожина до официального заявления СК РФ.

"В данном случае, конечно, были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы, которые свидетельствовали об этом. Поэтому президент выразил уже соболезнования в ходе беседы с Пушилиным", – отметил Песков.

Вечером 23 августа частный бизнес-джет, выполнявший рейс из Москвы в Петербург, разбился в Тверской области. В воздушном судне находились 10 человек, все они погибли.

В списках пассажиров, помимо экипажа из трех человек, числились представители ЧВК "Вагнер", в том числе и Пригожин.

На фоне ситуации СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи по результатам генетических экспертиз подтвердили смерть основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и полевого командира Дмитрия Уткина при крушении самолета в Тверской области.

СК подтвердил смерть Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области