Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью

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Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета Embraer под Тверью, на борту которого находился руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", – сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что, согласно первичным данным, в разбившемся под Тверью самолете были сотрудники группы "Вагнер". Президент РФ отметил, что знал Евгения Пригожина с начала 1990-х годов. Он назвал его человеком со сложной судьбой, который добивался нужных результатов.

По словам главы государства, Пригожин накануне вернулся из Африки.

"Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами", – сказал Путин.

Глава государства уточнил, что Пригожин занимался в Африке нефтью, газом, добывал драгоценные металлы и камни.

Президент России также заявил, что Пригожин был талантливым человеком и бизнесменом. Он сказал, что группа "Вагнер" внесла значимый вклад в борьбу с "неонацистским режимом на Украине". Россия это помнит и никогда не забудет, подчеркнул Путин.

Путин добавил, что Следственный комитет приступил к предварительному расследованию авиакатастрофы. Он заявил, что расследование проведут в полном объеме и доведут до конца. Тем не менее, по словам Путина, проведение экспертиз по делу о крушении самолета Пригожина потребуют времени. Сейчас проводятся технические и генетические экспертизы.

Частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино 23 августа.

На борту EBM-135BJ находились 10 человек. Среди них Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин и трое членов экипажа – командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным Росавиации, самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.

Бизнес-джет Пригожина несколько раз менял высоту перед падением – Flightradar 24